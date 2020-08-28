Отдых политиков: миллион за личный пляж и батлера

Чем отдых богатых в Турции в этом году отличался от обычного all inclusive.

Пандемия коронавируса изменила предпочтения богатых и знаменитых в организации летнего отдыха. Из-за того, что большинство европейских стран для украинцев закрыты, политики и звезды концентрировались в Турции. Правда, не на all inclusive за 1000 евро на двоих, а в VIP-отелях за несколько десятков тысяч долларов. Есть и те, кто окольными путями пробирался в закрытые страны.

Кого заметили в Турции

По словам директора сети «Поехали с нами» Олега Кулика, 80% украинцев, выезжающих этим летом за рубеж, отправлялись в Турцию. Известные персоны в основном базировались в Бодруме на берегу Эгейского моря. Так, здесь побывали экс-президент Петр Порошенко с семьей, его кум и экс-генпрокурор Юрий Луценко с семьей, первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, бывший глава ОП Андрей Богдан, экс-замглавы НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба, глава набсовета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, дочь экс-нардепа Виктора Пилипишина, бизнесвумен Елена Яловая.

В турецком Белеке на побережье Средиземного моря отдыхал нардеп от «Слуги народа» и ресторатор Николай Тищенко с семьей. А в Алачати на Эгейском побережье — экс-нардеп и бывший глава правления «Укргазбанка» Василий Горбаль с супругой Натальей.

За что платят по $30–35 тыс.

Выбор Турции для VIP-персон эксперты объясняют тем, что на местных курортах большие возможности для luxury-отдыха, чего нет в тех странах, которые были открыты для украинцев летом. «VIP-отелей класса 5+ и luxury в Турции около ста. Недельный отдых на двоих там стоит от $5–7 тыс. до $20–30 тыс. за отдельные виллы в таких сетях, как Rixos, Gural, Maxx Royal», — говорит «Вестям» Олег Кулик.

По словам директора Центра развития туризма Украины Владимира Царука, VIP-персоны платят большие деньги за улучшенный комфорт и приватность. «За $30 тыс. и выше (то есть почти миллион гривен. — Авт.) luxury-отели предлагают отдельно стоящие двухэтажные виллы с дорогим интерьером. На первом этаже в них гостиная, на втором несколько спален и ванных комнат. Там нет золотых унитазов, но это брендовое белье из натуральных тканей, подушки нескольких видов с разной степенью жесткости, мебель, посуда — все люкс-класса. На виллах свой бассейн, закрытый от посторонних пляж, джакузи. И обязательно — отдельное обслуживание», — говорит «Вестям» Царук.

По его словам, к каждой вилле приставлен специальный человек, выполняющий по звонку любые просьбы — принести напитки, сервировать стол, организовать ужин, вызвать автомобиль. «Люди, проживающие на вилле, не ходят на шведский стол в общий ресторан. Им все накрывают у себя. У них свой батлер (дворецкий), свой заезд для транспорта, парковка. Вертолетных площадок нет — сюда приезжают из аэропорта», — добавляет Владимир Царук.

Любопытно, что на сайтах известных отелей сумма аренды вилл чаще всего не фигурирует в описании, желающим предлагается оставить свой телефон для связи. «Наш отдых конфиденциальный, как и информация о нем и о цене», — объяснили нам в одном из отелей.

На сайте Rixos мы нашли описание одной из вилл в Бодруме площадью 600 кв. м. В ней пять спален на втором этаже с отдельными ванными, свой бассейн, терраса, оборудованная кухня, две гостиных с панорамными окнами. В цену входят также услуги дворецкого, есть частный пляж, небольшой автомобиль для перемещения по территории.

На президентской вилле (500 кв. м), которую мы нашли на сайте отеля lujo в Бодруме, где отдыхал, в частности экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, аж два бассейна — открытый и закрытый, оба с подогревом, кроме того, тут есть сад, турецкая баня, парная, сауна, процедурная комната, приватная зона для принятия солнечных ванн и открытый детский бассейн.

«Чтобы не было наших»

Но не все политики выбирают известные сети. Так, Василий Горбаль рассказал «Вестям», что выбирал отель, в котором шанс встретить соотечественников небольшой. «Мы искали совсем новый отель, не знакомый нашим соотечественникам — чтобы подальше от фотографов и посторонних глаз. Договаривались напрямую с генеральным менеджером отеля и получили существенную скидку. Здесь закрытый частный пляж, большой номер. И только завтраки. Мы не любим all inclusive, как и большие комплексы, где шумно», — говорит нам политик.

По его словам, в ресторан ему приходилось ездить почти час. «Но оно того стоило. Ресторан расположен в оливковой роще, где выращивают сезонные овощи, а меню составляется лишь на месяц. Там европейская кухня фьюжн», — делится впечатлениями Горбаль.

А Елена Яловая, которая отдыхала с тремя детьми, в числе плюсов отметила хороший аквапарк, наличие своего луна-парка и динопарка, а также чистое море и бассейны. «Из минусов — много людей, и почти все с детьми, создается впечатление, что отель заселен на 100%», — пишет она у себя на странице в «Фэйсбуке». К слову, она раскритиковала неудобные подушки и уборку, а также отметила, что ремонт не похож на свежий, хотя это было одним из условий семьи.

Скромные нардепы

В туркомпаниях уверяют, что далеко не все наши политики и чиновники выбирают дорогой отдых. «У нас, на самом деле, туристов с тугим кошельком не так и много — до сотни человек могут отдать за отдых тысячи долларов. Я лично знаю очень известных народных депутатов, их имена на слуху, которые останавливались на бюджетном отдыхе. Ведь не все пришли в политику из большого бизнеса», — говорит «Вестям» Олег Кулик.

По его словам, часть известных политиков обходилась отдыхом до $1000. «Не буду называть имен, но наши избранники выбирали отели за 700–800 евро на двоих. К слову, в этом году в Турции можно было достойно отдохнуть и на эти деньги», — уверяет Кулик.

Кроме Турции украинцы отдыхали в Египте — по словам Кулика, это 17% от общего потока выезжавших за границу. А остальные 3% — это Хорватия, Черногория, Албания и Болгария. Единицы ездили в Дубай и на Мальдивы. В Хорватии, например, заметили народного депутата Илью Киву с семьей, экс-чиновника КГГА и известного застройщика Андрея Ваврыша.

В обход правил

Греция, которая последние годы конкурировала с Турцией за любовь украинских туристов, в этом году оказалась закрытой. Правда, как говорят эксперты, наши люди все равно туда прорываются. «Туроператоры вряд ли будут нарушать закон. В странах, закрытых для туристов, санэпидемиологический контроль. Любое нарушение — это серьезные санкции», — говорит «Вестям» глава Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха. Но, по словам Олега Кулика, украинцы пытаются приехать не как туристы.

Одна из украинок, Елена, постоянно проживающая сейчас в Греции, говорит, что видела своих земляков, которые, вероятнее всего, приехали под видом паломников. По ее словам, паломники, направляющиеся на Афон, летят напрямую или добираются машиной и паромом, не пересекаясь с другими туристами. Кроме того, по ее словам, туристы могли попасть в Грецию, взяв частный джет. «По деловой визе попасть можно было», — говорит нам Елена.

Правда, кроме недоразумения с группой туристов, которых вернули в Киев за нарушение правил карантина, громких скандалов, по словам киевлянки Натальи Павловой, проживающей постоянно в Салониках, больше не было.

А одна из украинок рассказала «Вестям», как смогла попасть в закрытый для нас Катар. «В Катаре опубликовали перечень лабораторий в каждой стране, тестам которых они доверяют. Пришлось полететь в Турцию, там сделать тесты и полететь. Таким образом мы попали в Катар. А в Украине по прилете мы также сказали, что прилетели из Стамбула. От нас никто ничего не требовал», — говорит нам киевлянка Елена Леоненко.