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Обстрел людей Кивы под Харьковом: стало известно о состоянии раненых

28.08.2020

Четверо мужчин из организации «Патриоты – за жизнь» депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которые получили ранения во время стрельбы вблизи Люботина на Харьковщине, находятся в стабильном состоянии.

Об этом со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове Андрея Соцкого сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко. Ее слова цитирует «Суспільне».

Как известно, трое из пострадавших получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что трем из них после госпитализации в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи провели операции.

«В харьковской больнице находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное – все мужчины находятся в обычных палатах», – сказала Мирошниченко.

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