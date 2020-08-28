Найекономічніші авто: рейтинг і огляд моделей

Ціни на пальне ростуть з кожним роком. Як можна знизити витрати та істотно заощадити кошти?

При цьому потрібно зважати на те, що економити на якості погана ідея. Заправлятися слід на АЗК, які пропонують найбільш якісне пальне, наприклад, socar.ua. Найпростіший спосіб – купити машину, яка в змозі забезпечити грамотну витрату пального, при цьому не на шкоду якості. Пропонуємо рейтинг топ-моделей, що включають економічні авто зі значно меншою витратою бензину чи дизпалива, ніж зазвичай.

Volkswagen Golf 1.6 TDI

ТОП економічних авто починається з моделі німецького виробництва. Встановлений бюджетний дизельний двигун витрачає вдвічі-втричі менше пального, ніж бензиновий. Автомобіль малий, компактний, але не розвиває велику швидкість – максимальна становить всього 110 км на годину.

Volkswagen цієї моделі підходить виключно для використання в місті і передмісті, оскільки при їзді по сільських дорогах України можуть початися проблеми з підвіскою. Максимальні витрати на пальне становлять всього 3,8 літра на 100 км шляху – більш ніж пристойний результат серед автомобілів міні-класу.

Для Фольксвагену легко знайти потрібні деталі для ремонту, а офіційні дилери завжди допоможуть з заводською гарантією, що забезпечує додаткову економічність. Проте ціни на дане авто преміум-класу стартують від 300 тисяч гривень, що значно дорожче, ніж вітчизняні аналоги.

Skoda Rapid

Ще один представник економних автівок, який досить легко знайти в Україні – Шкода Рапід, оснащений системою поддуву мотору, яка дозволяє максимально знизити витрати на бензин. Машина дуже швидка і досить спритна, особливо для своїх габаритів, і до 100 км / год розганяється всього за 9 секунд. Вибирати модель краще для поїздок по місту. Витрата палива – всього 4-5 л на 100 км.

Audi 1.6 TDI

Маленька модель Ауді для міської їзди заслужила визнання покупців завдяки тому, що її можна купити за мінімальною ціною, та досить економічному дизельному двигуну. 105 кінських сил – потужність двигуна, максимальна швидкість складає 110-120 км/год.

Проте цей автомобіль з малою витратою пального відрізняється маневреністю, легкістю в управлінні, стійкістю до різних погодних умов. На авторинках вже зараз можна вибрати гідні пропозиції з продажу даного Audi, тому не варто довго замислюватися над покупкою.

Peugeot BlueHDI 120

Моделі варто було б приділити більше уваги, тому що саме вона вважається еталоном – це найекономічніша машина у світі. Судіть самі – витрата пального на 100 км складає всього 3,3 л дизеля. Вражаючих показників компанії вдалося домогтися шляхом цілого ряду інноваційних знахідок:

Турбодизель має конструкцію, яка раніше не використовувалася ні Peugeot, ні автомобілями інших марок.

Наддув з власною системою охолодження дозволяє не перегрівати двигун, оскільки це провокує підвищену витрату пального.

Комплектація охоплює протитуманні ліхтарі, датчики світла і сенсорний екран в салоні. Кожна деталь дуже органічно вписується в інтер’єр автомобіля і дозволяє заощадити кошти на додатковому оснащенні.

У порівнянні з дизельними двигунами інших моделей європейських марок, Пежо намагається повністю відповідати званню «автомобіль для середнього класу». Купити таку машину за більш ніж приємною ціною можна в Україні без проблем.

Досконала трансмісія дозволяє отримати плавне перемикання передач, завдяки чому досягається мінімальна витрата пального при зміні швидкостей.

Є як седан даної моделі, так і універсал, тому покупець може зробити вибір між низькою ціною чи габаритами авто.

Список хороших економних автомобілів не закінчується, але тут розглянуто одні з найдешевших і збалансованих за принципом «ціна/якість» машин. Залишається тільки вибрати найекономічніший автомобіль і не зволікати з покупкою.