Бывшего американского спецназовца обвинили в шпионаже в пользу РФ. За свои услуги он получил тысячу долларов, бутылку коньяка и российскую военную форму

В США на прошлой неделе задержали 45-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса — бывшего сотрудника спецназа американской армии. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Предполагается, что американец сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ) в 1996-2011 годах. В расследовании его дела приняли участие ФБР и контрразведка армии США.

Мать Деббинса родилась в СССР. Сам он впервые посетил Россию в 1994 году, когда ему было 19 лет. В 1996-м, будучи студентом Университета Миннесоты, американец приехал в Челябинск по образовательной программе. Там он встретил свою будущую жену, которая оказалась дочерью офицера российской армии.

В 1998-2005 годах Деббинс служил в армии США — сначала в войсках химической защиты, потом в спецназе. После увольнения он работал на украинскую сталелитейную компанию и частных военных подрядчиков, преподавал в Академии военной разведки. И во время службы в армии, и после у него был доступ к секретной информации. Деббинс свободно говорит по-русски.

По версии Минюста США, сотрудники ГРУ завербовали американца во время его пребывания в Челябинске в 1996 году. Во время одной из первых встреч с россиянами Деббинс признался, что считает себя «сыном России» и интересуется русской культурой. Ему присвоили псевдоним Икар Лесников и дали подписать документ о том, что он хочет «служить России». При этом американцу лишь через три года сказали, что он работает на ГРУ — до этого он полагал, что имеет дело с ФСБ.

С 1996 года Деббинс семь раз летал в Россию. Поступив на службу в армию, он передавал российской военной разведке сведения о своих подразделениях и сослуживцах. В 1999 году американец заявил, что хочет уйти с военной службы, но кураторы из ГРУ убедили его остаться. Позже Деббинс все-таки уволился, но продолжал снабжать ГРУ информацией. Например, в 2008 году он дал имена и сведения о своих бывших сослуживцах, которых тоже можно было бы завербовать. В обвинительном заключении нет упоминаний о контактах Деббинса с ГРУ после 2011 года.

Однако, как пишет The Washington Post со ссылкой на материалы дела, в 2012 году сотрудники российской военной разведки связывались с тестем Деббинса, чтобы расспросить о нем. Чем это закончилось, не уточняется. Сведения о мотивации Деббинса противоречивы. В обвинительном заключении сказано, что, по его мнению, США имели слишком большое влияние в мире, и он хотел его ослабить. При этом в материалах дела, которые цитирует The Washington Post, Деббинс заявил:

«Я ощущал себя мессией для России, представлял, что освобожу страну от деспотичного правительства. Поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, меня беспокоило то, что они могли сделать с семьей моей жены».

Судя по всему, за свои услуги Деббинс получал лишь символическую плату. В обвинительном заключении упоминается, что в 2000 году кураторы заплатили американцу тысячу долларов — хотя сначала он отказывался их взять, уверяя, что предан России. Кроме того, в 2003 году Деббинсу подарили бутылку коньяка и российскую военную форму. Другие виды вознаграждения в обвинительном заключении не упоминаются.

Там, однако, сказано, что после увольнения из армии Деббинс собирался открыть бизнес в России, а сотрудники ГРУ обещали ему в этом помочь — хотя и советовали вместо бизнеса найти работу в правительстве США. Деббинсу предъявлено обвинение в сговоре с целью предоставления сведений о национальной обороне США агентам иностранного правительства.

Он находится под арестом, ему грозит пожизненное заключение. Как пишет The Washington Post, на судебном заседании по мере пресечения Деббинсу 27 августа стало известно, что американец сам признался в связях с ГРУ еще летом 2019 года, во время проверки для продления допуска к секретной информации.

Однако тогда власти посчитали, что его арест будет преждевременным.