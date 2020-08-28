В России завели дело на подростка, прикурившего сигарету от свечи в храме. Ему грозит до 3 лет тюрьмы

В России возбудили уголовное дело против подростка, который прикурил сигарету от свечи в храме российского города Чита. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в июле этого года 18-летний житель Читы зашел в один из православных храмов города и прикурил сигарету о зажженную восковую свечу, стоявшую на кандиле. Все это действо снимал на телефон друг подростка.

После этого видео распространили в Сети, в частности в популярном среди подростков приложении TikTok. На записи слышно, как голос за кадром говорит, что «это будет преступление года».

Согласно информации издания «Чита.ру», видео было снято двумя подростками в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

Парень, прикуривавший сигарету, после резонанса извинился за свой поступок. Он заявил, что это было сделано «не ради хайпа, а по глупости и тупости». Также юноша пожаловался, что теперь ему поступают угрозы.

Между тем поступок подростка расследуется по ч. 2 ст. 148 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы или тюремное заключение на срок до трех лет.