В Кремле отказались сообщить численность резерва российских силовиков для помощи Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сообщил журналистам численность и характер резерва силовиков, который был сформирован в России для оказания помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко в том случае, если ситуация в стране выйдет из-под его контроля.

Песков лишь заявил, что речь идет о «достаточно разумном количестве». По его словам, резерв состоит из тех подразделений, которые, если потребуется, могут противостоять экстремистским действиям в республике.

Пресс-секретарь президента также не сообщил, состоят ли в резерве подразделения Росгвардии, либо речь идет об армейских частях. Песков также отметил, что глава государства надеется на то, что данный резерв задействован не будет. Руководство страны исходит из того, что российские силовики Белоруссии не понадобятся.

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» Владимир Путин сообщил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в России создан резерв из сотрудников силовых структур, которые в случае необходимости могут отправиться в Белоруссию. По словам Путина, данный резерв не будет задействован до тех пор, пока некие экстремисты не начнут устраивать в стране погромы и захватывать административные здания.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела итоги выборов президента страны. Согласно результатам, которые были официально утверждены, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%. Противники действующего главы государства заявили о фальсификации итогов голосования, после этого по всей республике начались массовые акции протеста.