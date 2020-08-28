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Для електропікапів зробили кришку з сонячною батареєю

28.08.2020

Кришка вантажного відсіку повинна допомогти електромобілям збільшити запас ходу.

Стартап Worksport розробив опціональну кришку вантажного відсіку Terravis для електричних пікапів. Особливістю деталі, яка крім основної функції захисту відкритого кузова, є вбудована в поверхню кришки сонячна батарея.

Як відзначають автори проєкту, технічно конструкція уніфікована для різних моделей автомобілів і вся відмінність полягає тільки в розмірах кришки і площі сонячної батареї. Оскільки поки серійних електричних пікапів не існує, Terravis пропонується покупцям в комплекті з акумулятором.

Технічне рішення має на увазі модульну батарею на 2 кВт • год, яка запасає отриману від сонячної батареї енергію. Отриману електрику можна використовувати для живлення зовнішніх об’єктів, а в перспективі сонячну батарею можна буде підключити безпосередньо до акумулятора електромобіля, запасаючи енергію для руху машини.

У Worksport заявляють, що їх сонячна батарея може забезпечувати понад 1000 Вт потужності при ефективності близько 22%, що дозволить на 25-30% заряджати акумулятор середньостатистичного електромобіля. Відзначимо, що зараз над електричними пікапами працюють концерни General Motors, який спеціально для електропікапа відродить бренд Hummer, і Ford, компанія Tesla, а також стартапи Lordstown Motors, Rivian і Nikola Motors

 

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