Як зміняться тарифи на комунальні послуги до кінця року

Експерт з питань соціальної політики, народний депутат України 6 та 7 скликань Андрій Павловський нагадав про те, що з осені в Україні відчутно зростуть ціни на комунальні послуги.

«Як зміняться тарифи до кінця року:

Газопостачання. «Нафтогаз» підвищив вартість газу для населення, у вересні ціна на газ зросте на 45%!

Електропостачання. З 1 жовтня влада запланувала скасування пільг для населення, що призведе до подорожчання електрики приблизно на 30%! І це не остаточне підвищення…

Теплова енергія. З 15 жовтня – підвищення тарифу на централізоване опалення в середньому на 30%!

Водопостачання. До кінця року тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення зросте на 15-20%…», – написав він на власній сторінці у Facebook.