Накануне выборов в Черногории снова прошли массовые демонстрации «православных верующих»

Массовые шествия прихожан Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) прошли в четверг в крупнейших городах Черногории.

Как сообщил портал IN4S, протест во втором по величине городе страны Никшиче возглавил лидер оппозиции профессор Здравко Кривокапич, пишет УНН.

По данным портала, Кривокапич призвал собравшихся “ручкой и карандашом противостоять власти” на предстоящих выборах и “выбрать правду и лучшее будущее, которого все заслуживают”. По его словам, “победа оппозиции неизбежна, а действующая власть должна уйти”.

Массовые акции прошли также в городах Плевля, Беране, Биело-Поле, в них верующие протестовали против закона о свободе вероисповедания, “ущемляющего” интересы СПЦ. Собравшиеся прошли по улицам своих городов с красно-сине-белыми флагами — историческими знаменами Черногории и Сербии, скандируя: “Не отдадим святыни!”.

На парламентских выборах 30 августа ключевую роль может сыграть позиция православной церкви. Якобы “гонения власти и попытки отнять у церкви ее имущество” привели к массовым многомесячным молитвенным протестам (литиям). В преддверии выборов митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и “голосовать по совести”, за “человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной”.

Прихожане Сербской православной церкви с конца 2019 года проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против “притеснения СПЦ в Черногории”, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин”. В его поддержку проголосовали 45 депутатов в 81-местном парламенте из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря его подписал президент Мило Джуканович.

Он обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Президент заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. В рамках создания новой церкви власти страны намерены изымать церковную собственность у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая почитаемый в православном мире монастырь Острог.