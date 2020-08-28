Археологи раскопали библейский город, в котором Иисус ходил по воде

Археологи, которые вели раскопки на Голанских высотах у реки Иордан, заявили, что нашли “истинное место” библейского города Вифсаида, где Иисус накормил 5 тыс. человек, ходил по воде и исцелил слепого.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам профессора Рами Арава из Университета Небраски, библейский город, где Иисус совершил некоторые из своих самых известных чудес, действительно существовал, он лежит в руинах всего в миле от Галилейского моря. Археологи трудились 32 года, чтобы найти его.

Исследователи обнаружили среди руин поселения древние рыболовные снасти.

Отмечается, что место раскопок в Эль-Арадже было затоплено этим летом, что остановило работы, но их планируют продолжить.