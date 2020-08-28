САП внезапно закрыла дело мошеннической схемы «Роттердам плюс» Ахметова-Порошенко: НАБУ протестует

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по делу получения убытков от внедрения формулы «Роттердам плюс». Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

По его словам, дело было закрыто в связи с отсутствием документально подтвержденных убытков, при том, что ранее экспертное учреждение СБУ установило 18,87 млрд грн убытков от формулы «Роттердам плюс» за период 2016-2017 годов.

Несмотря на это, было установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления и не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить.

В свою очередь бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро не было информировано о планах САП закрыть указанное дело. Теперь ведомство намерено обжаловать постановление о закрытии дела.

«Комплексная экспертиза самоустранилась и вообще не дала ответа на вопрос о наличии или отсутствии убытков от деятельности схемы Роттердам плюс за 2016-2019 годы в размере 39 миллиардов гривен», — отметил он.

В САП подтвердили, что дело «Роттердам+» было закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с отсутствием достаточных доказательств их вины и из-за отсутствия состава преступления.