Кабмин отказался от повторного жесткого карантина

Шмыгаль пообещал бизнесу не вводить существенных ограничений

Кабинет министров Украины не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса. Зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с участниками Европейской бизнес ассоциации сообщает пресс-служба ЕБА.

В то же время, как сообщил Шмыгаль, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.