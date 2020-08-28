В Украине существенно подешевел «борщевой набор»

В Украине подешевел «Борщевой набор». Об этом сообщили в эфире «Завтрака с 1 + 1» со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Если сравнить цены августа 2020 и 2019, то:

— на 15% подешевел лук;

— на 17% подешевела капуста;

— на 6% подешевел картофель;

— на 12% подешевела свекла.

Среди продуктов, которые подорожали больше всего – говядина, до 88, 29 грн. Цена на свинину на сегодняшний день составляет 81, 65 грн.

Кроме мяса подскочила в цене и колбаса высшего сорта — на 4% до 102, 97 грн за килограмм.