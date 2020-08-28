Под Мариуполем погибли двое террористов «ДНР»

Группа «Информационное сопротивление» обнародовала собственные разведывательные данные о летальных потерях российских оккупантов на Донбассе за период с 18 по 27 августа – пятеро «двухсотых».

В том числе, первый армейский корпус Вооруженных сил Российской Федерации (ДНР) лишился двоих боевиков: один из воюющего под Мариуполем девятого штурмового полка морской пехоты, другой из первой бригады, воюющей на Старогнатовском плацдарме (севернее Мариуполя).

В свою очередь, во втором АК ВС РФ (ЛНР) погибли двое наемников из второй бригады (воюет севернее Луганска у Северского Донца) и один из четвертой (дислоцируется на Бахмутке).

Поскольку боевых действий за указанный период не было, данные потери являются небоевыми: жертвы суицидов, криминала, болезней дорожно-транспортных и иных происшествий.

К сожалению, подобные потери есть и среди наших защитников, но систематически они не освещаются.