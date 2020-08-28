На ПриватБанк массово жалуются из-за проблем с оплатой коммуналки

Один из клиентов ПриватБанка пожаловался, что ему прислали платежки для оплаты коммунальных услуг с неправильными реквизитами.

Об этом написал в своем отзыве, который опубликовал на сайте Минфин.

«Одна была за свет с левыми реквизитами, потом бегал неделю, по организациям что бы вернули деньги. Вернули через 5 месяцев, но это мне стоило увольнением с работы. Второй раз оплата домофона с чужими реквизитами», — объяснил мужчина.





Он сообщил, что ПриватБанк отправил письмо компании, которой перевели деньги за пользованием домофоном, но та не ответила. Позже в банке сказали, чтобы клиент самостоятельно искал ту организацию для возврата своих средств.

Другая клиентка ПриватБанка написала, что оплатила коммуналку, но средства не дошли до адресата, поскольку банком были закрыты реквизиты. В финансовом учреждении женщине сказали, чтобы она самостоятельно «выбивала средства из ложного адресата».