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Указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ признан неконституционным

28.08.2020

Указ бывшего президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) признан неконституционным.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Конституционном суде.

«Указ о назначении Сытника признан неконституционным «, — сказал собеседник агентства.

Национальное антикоррупционном бюро Украины не комментирует эту информацию, так как не обнародовано решение и нет официального сообщения.

Журналист Денис Бигус пишет, что за этим решением Конституционного суда стоят олигарх Игорь Коломойский и нардеп Виктор Медведчук.«Кон

ституционный суд признал неконституционным назначен … Конституционный суд принял ведущее (но пассивное) участие в жабогадючем ко*тусе коломойского и медведчука. Сытника снесли с руководства НАБУ», — написал он в Facebook.

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