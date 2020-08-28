ВСУ заняли новые позиции на Бахмутке

ОБСЕ рассказала, что примерно в двух километрах к юго-востоку от Новотошковского (серая зона в районе трассы Бахмутка) беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии зафиксировал тридцатиметровое продление траншеи Вооруженных сил Украины.

Во время предыдущего наблюдения 26 июля ее еще не было.

В свою очередь, блогер и украинский патриот с оккупированных территорий «Necro Mancer» обратил внимание на жалобы спикеров террористов ЛНР на ту же тему в адрес 14-ой бригады ВСУ. Они выложили видео, на котором видно, как трое военных перекладывают бревна поверх блиндажа или огневой точки.

Обе стороны активно используют перемирие для укрепления и логистического усовершенствования своих передовых позиций.

Боевики #14омбр #ВСУ в районе н.п. Орехово совсем страх потеряли (с) марочки https://t.co/LACnY1y6MK pic.twitter.com/2hMNL1sGTo

— Necro Mancer (@666_mancer) August 27, 2020