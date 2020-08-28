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Самый быстрый лимузин в мире выставлен на продажу

28.08.2020

Ferrari 360 Modena разгоняется до ста километров в час за шесть секунд. Максимальная скорость лимузина 270 километров в час.

В Австралии продают самый быстрый лимузин в мире Ferrari 360 Modena. За единственный в своем роде суперкар покупатель хочет получить 400 тысяч долларов. Пробег авто – 65 тысяч километров, передает FaceNews.ua.

Лимузин имеет систему объемного звука, светодиодное освещение. В салоне помещаются 10 человек.

Авто попадало в Книгу рекордов Гиннесса как самая быстрая машина своего класса и как самый длинный Ferrari.

 

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