В Минске массово задерживают журналистов

На площади Свободы в Минске сотрудники ОМОНа задержали журналистов, пришедших освещать протесты.

Соответствующее видео разместили Telegram-каналы Белсат и tut.by, передает «Хвиля».

В столице Беларуси Минске были задержаны журналисты:

— TUT.BY: Станислав Шаршуков, Вадим Замировский;

— «Радио Свобода» — Уладзь Гридин;

— Reuters — Василий Федосенко, Владимир Костин;

— «Наша Нiва»: фотограф Александа Васюкова, Надежда Бужан;

— АР — Дима Ловецкий;

— БелаПАН: Захар Щербаков, Сергей Сацюк;

— «Белсат»: Екатерина Андреева, Максим Калитовский;

— ТАСС — Сергей Бобылев.

Журналистов отвели в микроавтобус и увезли в одно из районных управлений внутренних дел для якобы «проверки документов».

«Журналисты доставлены (не задержаны!) Для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — заявили в МВД Беларуси.

Кроме этого в ведомстве пообещали, что представителей зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, которые аккредитованы при Министерстве иностранных дел, отпустят.

В свою очередь правозащитники центра «Весна» заявили, что силовики 27 августа всего задержали около 180 человек. В списке, опубликованном активистами в Телеграмме, пока есть только часть имен.

В свою очередь белорусская ассоциация журналистов сообщила, что «всего было задержано около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили. Однако на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции (эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции)».