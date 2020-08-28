В Минске массово задерживают журналистов

На площади Свободы в Минске сотрудники ОМОНа задержали журналистов, пришедших освещать протесты.
Соответствующее видео разместили Telegram-каналы Белсат и tut.by, передает «Хвиля».
В столице Беларуси Минске были задержаны журналисты:
— TUT.BY: Станислав Шаршуков, Вадим Замировский;
— «Радио Свобода» — Уладзь Гридин;
— Reuters — Василий Федосенко, Владимир Костин;
— «Наша Нiва»: фотограф Александа Васюкова, Надежда Бужан;
— АР — Дима Ловецкий;
— БелаПАН: Захар Щербаков, Сергей Сацюк;
— «Белсат»: Екатерина Андреева, Максим Калитовский;
— ТАСС — Сергей Бобылев.
Журналистов отвели в микроавтобус и увезли в одно из районных управлений внутренних дел для якобы «проверки документов».
«Журналисты доставлены (не задержаны!) Для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности», — заявили в МВД Беларуси.
Кроме этого в ведомстве пообещали, что представителей зарегистрированных СМИ, а также иностранных журналистов, которые аккредитованы при Министерстве иностранных дел, отпустят.
В свою очередь правозащитники центра «Весна» заявили, что силовики 27 августа всего задержали около 180 человек. В списке, опубликованном активистами в Телеграмме, пока есть только часть имен.
В свою очередь белорусская ассоциация журналистов сообщила, что «всего было задержано около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили. Однако на четырех составили протоколы за участие в несанкционированной акции (эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции)».