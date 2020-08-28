У Львові робітник упав із риштування під час ремонту балкону будинку: чоловік загинув

У Львові загинув робітник, котрий реставрував балкон- він упав з риштування з висоти 3 поверху.

За словами свідків, 59-річний ремонтник був без страхування.

Колеги загиблого кажуть: завжди користувався страхувальними ременями, лиш у цей день, який і став трагічним, знехтував засобами безпеки.

Чоловік не втримався на верхівці риштування та упав з 10-метрової висоти.

За 20 хвилин на місце прибула швидка допомога, та травми були несумісні з життям, чоловік вдарився головою об тротуар.

Робітник працював на приватній будівельній фірмі, яка виконує реставрацію балконів на замовлення міської ради.