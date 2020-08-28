Фильм об убийстве Шеремета: каковы главные проблемы следствия

Документальный фильм об убийстве Павла Шеремета содержит определенные противоречия. О чем рассказывает фильм и какие сомнения вызывает, – в нашем материале.

Нацполиция представила свою позицию

Фильм » Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать» снимали при содействии Национальной полиции Украины.. В хронологическом порядке изложены подготовка к преступлению, факты и доказательства расследования против подозреваемых. Музыканта и участника АТО Андрея Антоненко, которого следствие считает исполнителем убийства Шеремета по предварительному сговору. Детского кардиохирурга Юлию Кузьменко – исполнителем преступления, и военного медика Яну Дугарь – их пособницей.

В фильме впервые обнародованы некоторые материалы следствия по делу Шеремета.

Как рассказал 24 каналу глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, фильм дает ответ на то, почему именно эти люди подозреваются в преступлении. В то же время эксперт отмечает: идет борьба адвокатов подозреваемых и обвинения не только в зале суда, но в информационном пространстве с целью влияния на общественное мнение.

Следствие, понятно что, проигрывает. Фильм об убийстве Шеремета – попытка следствия показать целостно и системно свою позицию накануне начала судебного процесса. Попытка влияния на общественное мнение. Ведь первыми тактику информационной борьбы применили сторонники Антоненко, Кузьменко и Дугарь, – замечает Владимир Фесенко.