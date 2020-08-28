Под Николаевом ревнивец сбил нового возлюбленного бывшей жены, а после избил его монтировкой

В ночь на пятницу, 28 августа, в Веселиновском районе Николаевской области мужчина попытался убить нового возлюбленного своей бывшей жены.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию в половине второго ночи. Прибыв на место происшествия, выяснилось, что между двумя мужчинами на фоне неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого один из них получил телесные повреждения.

Как оказалось, 40-летний мужчина, двигаясь на своем автомобиле, увидел нового возлюбленного своей бывшей жены и сбил его. После этого водитель вышел из авто с монтировкой в руках и еще несколько раз ударил ею своего соперника.

Пострадавшего — 31-летнего мужчину — с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следственными Веселиновского отделения полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство». Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

По согласованию с местной прокуратурой решается вопрос об избрании меры пресечения.