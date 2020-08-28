Украина закрылась от иностранцев: к чему была такая спешка и при чем тут хасиды

Украина закрыла въезд для иностранцев под предлогом борьбы с коронавирусом. Однако наши источники в правительстве утверждают, что главная причина запрета – попытки не допустить паломничества хасидов, десятки тысяч которых ежегодно съезжаются в Умань для празднования иудейского нового года.

Более того, Кабмин так спешил, что перенес дату начала запрета и новую озвучил за 5 часов до ее наступления. О предпосылках, истинных причинах и возможных последствиях того, что Украина закрывает границы для части иностранцев.

Почему спешили закрыть границы для иностранцев

Решение ограничить въезд в Украину Кабинет министров принял 26 августа. Под предлогом борьбы с коронавирусом чиновники ввели запрет на период с 29 августа по 28 сентября.

Однако уже вечером 27 августа правительство снова экстренно собралось – якобы из-за бурной реакции общества на принятые ограничения. Члены Кабмина несколько изменили формулировку решения, уточнив перечень людей, которых оно не коснется, а также перенесли начало действия ограничений на сутки раньше, на 28 августа.

Чем же объясняется такая срочность и что заставило чиновников изменить дату начала действия запрета за 5 часов до ее наступления? Чем вызвана спешка, которая сорвала планы людей, собиравшихся прибыть в Украину до наступления запрета – и купивших на 28 число билеты?

Наши источники в Кабмине сообщают, что все дело в попытке не допустить традиционного ежегодного паломничества хасидов в Умань на празднование иудейского нового года Рош га-Шана. В этом году этот праздник приходится на 18-20 сентября.

Как нам стало известно из собственных источников, спешка и внезапный перенос обусловлены тем, что хасиды уже начали прибывать в Украину. Их со скандалами задерживали в аэропортах еще до ограничения въезда, поэтому власть должна была узаконить такие действия.

Еще 26 августа, в день принятия первой версии запрета, когда ограничения еще не вступили в силу, в аэропорту «Борисполь» задержали более 116 граждан Израиля. Новоприбывших, по сообщениям некоторых СМИ, в течение нескольких часов допрашивали, 12 из них депортировали обратно на родину, а остальным разрешили въехать в Украину.

Несколько групп хасидов, которые направлялись в Умань, по сообщению Международного благотворительного фонда имени рабби Нахмана, правоохранители блокировали в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья. 27 августа сотрудники фонда сообщали о том, что более 70 человек, в том числе, дети, только в Киеве вынуждены спать прямо на полу и не имеют ни пищи, ни воды. Согласно сообщению пресс-службы фонда, часть задержанных собирается обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека.

Что предшествовало принятию скандального решения

Некоторое время назад с просьбой не допустить паломничества хасидов в Украину к президенту Владимиру Зеленскому обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, аргументируя свою просьбу все той же угрожающей ситуацией с коронавирусом.

С такой же просьбой обратился и глава израильского «коронавирусного центра», профессор Рони Гамза, который призвал президента Украины запретить паломничество хасидов в Умань на Рош га-Шана.

Против паломничества хасидов взбунтовались и в самом городе: мэр Умани Александр Цебрий пригрозил, что в случае массового приезда хасидов на празднование Рош га-Шана просто заблокирует въезды в город. Он даже пикетировал Офис президента, добиваясь встречи с главой государства, чтобы объяснить: визит 10-20 тысяч хасидов (предварительно, именно столько паломников ожидалось в этом году) может свести на нет все предыдущие усилия по противодействию коронавирусу.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в комментарии OBOZREVATEL объяснил, что решение ввести ограничения на въезд для иностранцев было не простым, его рассматривали с несколькими министерствами. Они, в частности, переживали о правонарушениях коррупционного характера. «Поэтому было решено ускорить этот процесс и быстрее запустить карантин», — отметил Немчинов.

Первые последствия

С самого утра 28 августа в интернете появилось видео жестких столкновений между жителями города Умань и хасидами-паломниками, которые уже начали прибывать в Украину на празднование иудейского нового года. Видео стычек выложил на своей странице депутат Уманского районного совета от ВО «Свобода» Сергей Алексеев.

По его словам, конфликт вспыхнул из-за попытки жителей не пустить «гостей» в город. Впоследствии была озвучена еще одна версия: будто бы драка возникла из-за бытового конфликта.

Однако градус напряжения будет только нарастать. Ведь в этом году Украина твердо решила не позволить хасидам совершить паломничество.

Глеб Иванов