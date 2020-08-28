Ни одна украинская экспертиза по мошеннической схеме «Роттердам плюс» Ахметова-Порошенко не подтвердила убытки государства

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело «Роттердам+».

Об этом сообщил главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«По данным источников «Цензор.Нет», сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела», — сообщил Бутусов.

Основанием для закрытия дела, по данным журналиста, являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа и не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

По мнению Бутусова, истинная причина закрытия дела — зависимость президента от олигархов.

«Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов дела не оказалось», — заявил Бутусов.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу «Роттердам +». НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.

Ни одна из государственных экспертиз, проводимых по обращению НАБУ и стороны защиты, не установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Не подтвердила убытков и финальная экспертиза, проводимая СБУ.

Расследование по делу «Роттердам+» началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.