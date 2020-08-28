Ученые обнаружили замороженного древнего щенка

Возраст находки 14 тысяч лет.

В Республике Саха обнаружили останки щенка, похожего на волка, с кусочком вымершего шерстистого носорога в животе. Возраст «находки» оценивается в 14 тысяч лет.

Существо получило название доисторического Канина, которое, по мнению ученых, являлось либо волком, либо собакой. Доктор из Северо-Восточного федерального университета Сергей Федоров заявил, что тест ДНК идентифицировал найденные в животе собаки останки, подтвердив, что они принадлежат древнему носорогу, вымершему около 14 тыс лет назад. Похожие останки исследователи обнаружили в той же области еще в 2011 году.

Теперь ученые начнут проводить экспертизу желудка нового найденного животного. По словам профессора Лавы Далена из центра палеогенетики в Швеции, анализ ДНК показал полное соответствие с геномом древнего носорога. Специалисты выдвинули несколько гипотез, касающиеся того, как именно кусок животного попал в желудок маленького волка или щенка. Согласно одной из них, зверь мог обнаружить его случайно или доесть останки уже убитого носорога.

Фото: usa.one