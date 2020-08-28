США у річницю Іловайської трагедії закликали Росію прибрати її війська з Донбасу

У Сполучених Штатах Америки закликають Російську Федерацію вивести озброєння і сили зі сходу України в нагоди шостої річниці Іловайської трагедії.

Про це йдеться в заяві Посольства США в Україні у Twitter.

“Ми з сумом згадуємо тих, хто пожертвував своїм життям під Іловайськом шість років тому цього тижня, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Росія повинна повністю виконати свої Мінські зобов’язання, вивести свою зброю та очолювані нею сили, підтримати розформатування збройних формувань, що діють на сході України, та повернути Україні контроль над міжн

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— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 28, 2020

“США продовжуватимуть відповідні санкції проти Росії, поки вона повністю не виконає свої Мінські зобов’язання”, – заявили американські дипломати.