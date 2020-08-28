«Укрзализныця» запускает новый поезд

«Укрзализныця» (УЗ) назначила новый поезд №21/22 Харьков – Трускавец, который будет курсировать с 10 сентября по 22 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 28 августа.

Отмечается, что из Харькова поезд будет отправляться через день по парным числам с 10 сентября в 20:15 и будет прибывать в Трускавец в 14:33. Отправление с Трускавца через день по непарным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Харьков в 10:47.

Указано, что поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В составе поезда десять вагонов: восемь купейных и два СВ.

Кроме того, в «Укрзализныци» добавили, что с 22 октября график поезда изменится, о чем будет проинформировано дополнительно.