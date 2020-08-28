Британская военная лаборатория подключилась к поиску яда у Навального

Врачи Charite также обратились за помощью к британской военной лаборатории Porton Down, изучавшей анализы Сергея и Юлии Скрипалей.

Врачи берлинской клиники Charite отправили анализы российского оппозиционера Алексея Навального в мюнхенский лабораторный комплекс бундесвера, в котором работают специалисты по токсикологии. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

По их данным, анализы отправлены в Мюнхен 26 августа. Кроме того, врачи Charite обратились за помощью к британской военной лаборатории Porton Down, изучавшей анализы Сергея и Юлии Скрипалей и определившую их отравление ядом Новичок.

Такой же запрос отправлен в Болгарию, где в 2015 году лечили предпринимателя Емельяна Гебрева, которого отравили Новичком в Софии.

Как сообщалось, Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии, но угроз его жизни нет. По данным Сharite, российский оппозиционер все еще находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее в Сharite заявили, что Навальный был отравлен. В омской больнице, куда его госпитализировали 20 августа, это отрицают.