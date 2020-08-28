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Стало известно, когда состоится встреча лидеров «Нормандского саммита»

29.08.2020

Украина ожидает встречу лидеров стран Нормандского формата после встречи советников. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

«Мы ожидаем встречи лидеров стран Нормандского формата вскоре после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Мы делаем все, чтобы продвигаться вперед к окончанию войны», — подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что Зеленский и Урсула фон дер Ляен также обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Собеседники констатировали общность подходов Украины и ЕС по решению внутриполитического кризиса в Беларуси.

Напомним, по словам Президента Зеленского, по результатам второй «нормандской встречи» высокий шанс окончания войны на востоке Украины.

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