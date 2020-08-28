Умань і хасиди: «Ситуація дуже напружена, бійок дуже багато»

В Умані наразі близько 2000 паломників-хасидів, як повідомляють представники спільноти. Але ще сотні застрягли в аеропортах. З 28 серпня почала діяти заборона на в’їзд іноземцям, обумовлена запобіганню поширенню коронавірусу.

Втім, вся увага сфокусувалася на представниках релігійної спільноти, які щороку десятками тисяч з’їжджаються в Умань для святкування Рош га-Шана, пише “Радіо Свобода”

Проти відвідування хасидами-паломниками Умані у період карантину виступали: міський голова міста Умань, Кабінет міністрів України, зокрема і очільник МВС Арсен Аваков.

З боку офіційних осіб Ізраїлю до України також лунали заклики – заборонити паломництво в цьому році саме з точки зору запобігання поширенню коронавірусної інфекції.