В Україні вперше провели операцію з трансплантації кісткового мозку за державні гроші

В Україні вдруге провели операцію із пересадки кісткового мозку від неродинного донора. У 18-річного Леоніда гостра лімфобластна лейкемія, яка вражає саме кістковий мозок. Донора для хлопця знайшли в Німеччині. Доправлення стовбурових клітин уперше оплатила держава, але процес дещо ускладнили карантинні обмеження.

Про це повідомляє “ТСН”.

Про свій діагноз Льоня Гриньов дізнався понад рік тому. Донора для хлопця знайшов Роман, засновник українського реєстру кісткового мозку. Свої клітини повністю безкоштовно віддав німець. За транспортування заплатила держава.

Забирав вантаж із Німеччини у “Борисполі” сьогодні, 28 серпня, Роман. Донорський матеріал передали у спеціальній термосумці, де він може бути до трьох діб. За годину Роман передав пакунки лікарю-трансплантологу “Охматдита”.

“Кур’єр залишається на території аеропорту і якомога швидше повертається назад”, – каже Роман Куць.

Перед операцією Льоню можна побачити лише через вікно. Безпосередньо, для трансплантації кісткового мозку операційна не потрібна. Все відбувається у звичайній, але стерильній палаті і виглядає, як переливання крові. Щоправда, трансплантація – це дещо довше.

Поряд з Льонею, окрім лікаря і медсестер, під час операції була лише бабуся. Трансплантація минула успішно, зранку до юнака завітала матір. Після операції виходити з палати пацієнту не можна ще місяць, допоки імунна система не відновиться.

У Льоні попереду ще кілька років спілкування з лікарями, які будуть стежити, щоб хвороба не повернулась. Кістковий мозок пересадили в Україні уперше лише цьогоріч, бо досі така трансплантація була поза законом.