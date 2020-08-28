Аваков анонсував нові докази невинуватості засудженого в Італії українського бійця Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в понеділок, 31 серпня, представить нові реальні докази у справі Віталія Марківа, отримані Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій у Слов’янську.

Як повідомила прес-служба МВС, про це Аваков повідомив під час сьогоднішньої відеорозмови з Марківим, який перебуває у в’язниці суворого режиму “Опера” під Міланом, пише “УНІАН”.

“Віталій, ми продемонструємо нові докази твоєї невинуватості під час брифінгу в понеділок. Ми не зупинимось, ми будемо боротися до кінця, ми впевнені у нашій перемозі”, – заявив міністр.

Він наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинуватість Марківа і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об’єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу.

Зі свого боку, Марків зазначив, що він розуміє, що справа абсолютно політизована. “Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа”, – сказав він.

Також у МВС нагадали, що в травні цього року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту провела в Слов’янську слідчі експерименти щодо обставин загибелі італійського фоторепортера та російського перекладача. Слідчі дії довели, що Марків непричетний до загибелі італійського фоторепортера.