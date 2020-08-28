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Зеленський призначив Музиченко першим заступником голови АМКУ

29.08.2020

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим. Раніше вона обіймала посаду держуповноваженого АМКУ.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

“Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України”, – йдеться в указі №364/2020 від 28 серпня. 

Іншим своїм указом №365/2020 президент призначив Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим.

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