Зеленський призначив Музиченко першим заступником голови АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим. Раніше вона обіймала посаду держуповноваженого АМКУ.
Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.
“Звільнити Музиченко Ольгу Валеріївну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України”, – йдеться в указі №364/2020 від 28 серпня.
Іншим своїм указом №365/2020 президент призначив Музиченко першим заступником голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим.