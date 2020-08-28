Повінь – зміна системи

Menu
Close

Украинский истребитель снес знак рекомендованной скорости на трассе Киев-Чоп и улетел с ним в небо

29.08.2020

Украинский истребитель во время приземления на международной трассе «Киев-Чоп» снес дорожный знак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что это были учения. «Участок автодороги переоборудовали в взлетно-посадочную полосу, а машины пускали в объезд. Пилот «сушки» зацепил указатель воздухозаборником. Далее, уже вместе со знаком, который информировал о рекомендуемой скорости 90 километров в час, поднялся в небо», — говорится в сюжете. 

В службе автодорог Ровенской области сообщили, что за год на трассе сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают машины, а не истребители. И проблемы в этом не видят и обещают вскоре установить новый знак. 

Читайте також:   В Африці напали на Шварценеггера
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *