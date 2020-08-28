McLaren полностью откажется от бензиновых моторов в ближайшие десять лет

Британская автомобилестроительная компания McLaren планирует к 2030 году полностью отказаться от разработки новых бензиновых агрегатов.

К тому времени, в соответствии со стратегией компании, все усилия инженеров будут сосредоточены на создании электрокаров.

В частности, по словам исполнительного директора McLaren Майка Флюитта, в ближайшие 10 лет компания сделает упор на выпуск суперкаров с гибридными силовыми установками с локализацией производства комплектующих на уровне в 60 процентов.

Предполагается, что первый полностью электрический суперкар бренда выйдет в свет через пять лет. Ранее планировали представить его раньше, но пандемия COVID-19 вынудила автопроизводителя сместить сроки его выхода.

В данное время McLaren производит два гибрида – модели Speedtail и P1.