В українських аеропортах застрягли десятки іноземців – їх не пускають через заборону на в’їзд

Десятки іноземців застрягли в українських аеропортах. Через поширення коронавірусу український уряд напередодні на місяць закрив для них наші кордони. Заборона почала діяти опівночі.

Про це повідомляє “ТСН”.

У львівському аеропорту “завернули” понад три десятки іноземних туристів. Це громадяни США, Австрії, Угорщини та Італії. Прикордонники пояснили: ці люди не мали відповідних документів для перебування в Україні. В Одеському аеропорту застрягли двадцять чотири людини. Усі вони очікують на зворотні рейси, щоб повернутися додому. Чимало з них – хасиди, які прямували до Умані на святкування свого Нового року. Дехто прибув ще напередодні, але нібито не мав результатів ПЛР-тестів на коронавірус.

У соцмережах поширилось відео, де прочани скаржилися на те, що вони залишилися без води та їжі. В одеському аеропорту ситуацію не коментують. Тим часом одеські хасиди Хабада відвезли прочанам кошерну їжу і заявили про готовність підтримувати їх до відльоту на батьківщину. В Держприкордонслужбі вже прокоментували ситуацію: кажуть, в усіх випадках прикордонники керувалися нормами законодавства.

“Ті іноземці, які отримували відмову у в’їзді, – або з непідтвердженою метою поїздки, або ж проти них вже діяла заборона на в’їзд в нашу країну. Власне якщо вони прибували через аеропорти, то в подальшому авіакомпанії забезпечували їхнє повернення до країни вильоту найближчими рейсами”, – зауважив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко.