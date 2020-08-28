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В Полтаве мужчина гулял по супермаркету и улегся спать в пельменях

29.08.2020

Мужчина залез в холодильник с пельменями в одном из полтавских супермаркетов и уснул там. 

Об этом сообщил Telegram-канал «Криминальная Украина Новости».

Спящего заметил один из посетителей торговой точки и снял происходящее на видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина разлегся поверх лотков с пельменями в холодильнике, и спит, лежа на боку. 

Кроме того, уставший посетитель позаботился о чистоте и комфорте своего «спального места», поэтому снял обувь и закрыл дверцы камеры с полуфабрикатами. Возможно, таким образом спящий не хотел беспокоить других посетителей своим храпом или же закрылся потому, что в торговом зале было жарко. 

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