В Полтаве мужчина гулял по супермаркету и улегся спать в пельменях

Мужчина залез в холодильник с пельменями в одном из полтавских супермаркетов и уснул там.

Об этом сообщил Telegram-канал «Криминальная Украина Новости».

Спящего заметил один из посетителей торговой точки и снял происходящее на видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина разлегся поверх лотков с пельменями в холодильнике, и спит, лежа на боку.

Кроме того, уставший посетитель позаботился о чистоте и комфорте своего «спального места», поэтому снял обувь и закрыл дверцы камеры с полуфабрикатами. Возможно, таким образом спящий не хотел беспокоить других посетителей своим храпом или же закрылся потому, что в торговом зале было жарко.