Конфликт с хасидами в Умани: в полиции открыли производство

По факту непропуска хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана, в полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области.

«27 августа около 23:00 часов в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город Умань для празднования Рош-Га Шана. Выездом на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта, и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.

«По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, следственным отделом Уманского отдела полиции ГУНП в Черкасской области возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений)», — добавляется в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства, и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям каждого из лиц.