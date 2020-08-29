«Пласка» веселка: Рідкісне погодне явище зафіксували в Британії (фото)

Унікальне погодне явище — «пласку» веселку — зафіксували біля узбережжя британського графства Девон під час шторму «Френсіс».
Під час цього шторму швидкість вітру досягала 128 км/год, повідомляє видання The Sun.
Вважається, що причиною появи такої веселки стало проходження сонячних променів через підняті з поверхні моря сильним вітром бризки. Очевидці описували це явище як «райдужний туман». Фото унікального явища було зроблене з пляжу міста Пейнтон.
Через погодні умови, які зараз склалися у Великій Британії, гостроокі жителі країни, ймовірно, помітять більше пласких веселок у найближчі дні, зазначає видання. Так, у деяких районах Англії та Уельсу цього тижня зафіксували найвищу в історії серпневу швидкість вітру.
«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press
«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press
«Пласку» веселку зафіксували в британському графстві Девон, фото: torbayinpictures / Jam Press