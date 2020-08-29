Зеленский хочет построить в каждой школе по бассейну

В Национальную программу «Большая стройка» уже в следующем году дополнят соответствующими пунктами о сооружении бассейнов при учебных заведениях.

Это будет способствовать поддержанию здоровья дете, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

«У нас глобальный подход к строительству бассейнов при школах, детских садах или реабилитационных центрах. Где это возможно сделать — мы будем делать. Это тоже будет глобальная часть нашей программы», — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в следующем году к программе «Большая стройка» будут добавлены пункты о реконструкции мостов и мостовых переходов по всей территории Украины. «Это очень важная программа, там будут деньги наших международных партнеров, но большая часть будет именно наших бюджетных средств. Также будут привлечены кредитные деньги, в том числе и наших государственных банков», — сообщил Владимир Зеленский.

Кстати, в Кропивницком воспитанники второй областной специализированной юношеской школы олимпийского резерва подарили президенту Украины черный пояс по карате. Кроме того, глава государства внезапно стал обладателем первого дана мастерской степени по этому виду спорта.

Мы уже писали о помпезной презентации проекта строительства большой окружной дороги вокруг Киева. Дорогу планируют строить в рамках президентской программы «Большое строительство», а проекту присвоили брендовую аббревиатуру – КОД. Проектом строительства окружной дороги еще с прошлого года занимается Министерство инфраструктуры. Под него уже был найден инвестор из Китая, с которым был подписан меморандум.