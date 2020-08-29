СБУ: ФСБ завербовала директора украинского отеля для шпионажа за военными

Сотрудники контрразведки СБУ выявили факт вербовки российскими спецслужбами директора отеля одного из пограничных поселков Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба 3 управления ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как установили контрразведчики, во время выезда в Россию через международный пункт пропуска пожилую женщину задержали работники ФСБ. После многочасового психологического давления сотрудники спецслужбы страны-агрессора заставили женщину подписать обязательства по сбору и передачи им информации о постояльцах отеля из числа украинских правоохранителей, военных, работников органов власти и иностранных граждан.

ФСБшники настаивали, чтобы директор отеля регулярно передавала им соответствующую информацию.

«Гражданка не успела совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины, поскольку вскоре после возвращения факт ее вербовки был обнаружен контрразведкой СБУ», — говорится в сообщении.