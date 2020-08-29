Зеленский сообщил, когда Украина может открыть границы для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что государственные границы для иностранных туристов откроются после завершения пандемии коронавируса.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, глава выразил уверенность, что после завершения пандемии коронавируса Черкасская область и вся Украина «с радостью откроют свои границы всем своим гостям».

«Речь идет не только о прекрасном городе Умань. Черкасская область богата уникальными местами и действительно фантастической — я это видел вчера и сегодня — природой. Это именно та земля, где можно почувствовать и понять настоящий украинский дух», — сказал Зеленский.

Так, президент упомянул гетьманскую столицу Чигирин, где располагалась крепость Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Павла Тетери и Петра Дорошенко.

«Это земля рыцарей Холодного Яра. И, конечно, земля, где родился и похоронен настоящий украинский великан слова, мысли, воли и духа — Тарас Григорьевич Шевченко. Я искренне желаю гармонии и процветания вашей прекрасной земле», — добавил Зеленский.