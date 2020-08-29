В Мелитополе пенсионер устроил зажигательные танцы прямо в парке (видео)

Не имеет значения количество прожитых лет, если душой ты молод, а тело в отличной физической форме. Это доказал мелитопольский пенсионер, который пустился в пляс в центральном парке.

Об этом пишет РИА-Мелитополь.

Ритмичная музыка многих не оставила равнодушными и молодежь начала пританцовывать в такт. А вот пожилой мужчина отдался танцу, что называется, от души, выделывая ногами замысловатые па.

Жанр его исполнения определить трудно, но это и не важно – главное, что получил удовольствие не только сам танцор, но и зрители.