Стрельба вблизи Люботина: нападавшим грозит пожизненное заключение

Правоохранители сообщили о подозрении 14 лицам, причастным к нападению на микроавтобус вблизи Люботина в Харьковской области. Все задержанные являются жителями Днепра в возрасте от 18 до 33 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Злоумышленникам объявили подозрения в хулиганстве и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

На месте происшествия и в транспортных средствах нападавших правоохранители изъяли 16 гильз, предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновых пуль «Форт», газовый пистолет, магазин с патронами, складной нож, газовые баллончики и другие вещественные доказательства.