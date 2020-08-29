В МИД Беларуси отреагировали на приостановку контактов со стороны Украины

Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на приостановку контактов со стороны Украины. В Беларуси готовы продолжать сотрудничество на всех уровнях.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Беларуси назвали приостановку контактов со украинской стороны «ущербом для тесных многогранных отношений соседних государств».

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую «паузу» — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Со своей стороны, готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина и ее дружественный и братский нам народ», — сообщил Глаз.

При этом в МИД добавили, что Беларусь не допустит вмешательства во внутренние дела из-за границы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью.