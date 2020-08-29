НАБУ обжалует закрытие дела «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует закрытие так называемого дела «Роттердам+». Решение о закрытии дела принял процессуальный руководитель из Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что расследование было на завершающей стадии, а детективы НАБУ собрали доказательства виновности подозреваемых. В деле было шестеро подозреваемых. Им инкриминировалось нанесение почти 19 млрд гривен убытков потребителям электроэнергии.

В бюро утверждают, что прокурор САП ни разу не истребовал материалы для изучения и не выяснял у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательства вины подозреваемых. А два дня назад вообще обсуждал, как двигаться по делу далее.

«Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причинам, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, таким образом, сделал невозможным наказание виновных», — говорится в сообщении.

В связи с этим НАБУ обжалует решение о закрытии дела «Роттердам+» перед руководством САП и генеральным прокурором.