Первый электромобиль KIA появится весной 2021 года

Корейская автокомпания официально представит свой первый электрокар Kia CV.

Дебют новинки состоится в апреле 2021 года, спустя несколько месяцев после премьеры соплатформенной модели Hyundai 45, которую покажут в апреле следующего года.

В основу электрокара ляжет архитектура E-GMP, которая была спроектирована с учётом современных требований. Новый KIA CV будет проезжать на одном заряде до 500 километров, а также модель получит систему быстрой зарядки.

Южнокорейская компания наладит массовое производство электрокара KIA CV сразу после начала продаж новинки.