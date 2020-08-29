Уникальное природное явление зафиксировали в Днепре: невероятное солнечное гало (фото)

В Днепре на жилом массиве Игрень зафиксировали невероятно красивое и очень редкое природное явление. Передает «Наше місто» со ссылкой на «САМАРСЬКІ ПРОСТОРИ — Ігрень, Одинківка, Ксенівка, Рибальске».

Местные жители стали свидетелями большой радуги вокруг солнца, которая называется гало.

Гало — радуга вокруг солнца. Радуга, которая образуется не за счет капелек воды (как обычная радуга), а радуга, которая создается ледяными кристалликами. Наблюдать гало на небе можно в любое время года, ночью и днем, вокруг солнца или луны и даже вокруг фонарей или ламп (последнее возможно только в холодную погоду).

Иногда отражения солнца становятся такими же яркими как и оно само, это явление носит название «солнечные собачки».