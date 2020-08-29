В НАБУ не считают, что Сытнику нужно уйти в отставку из-за решения КС о его незаконном назначении

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) считают, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника не означает прекращения его полномочий директора ведомства.

Об этом в пятницу, 28 августа, заявил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в комментарии РБК-Украина.

«Сытник — директор. Мы считаем что решение (КСУ — Ред.) не имеет обратной силы. Чтобы уволить Артема Сергеевича нужен указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит и не имеет права увольнять», — сказал Углава.