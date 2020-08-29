Появились фото секретного телефона, по которому премьер Греции говорил с Трампом

Греческие издания опубликовали новость о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и разместили фото разговора.

Журналисты заметили, что премьер говорил не по обычному телефону, а по специальному аппарату.

Журналисты заметили, что премьер говорил по особому телефонному аппарату, который ему специально выдали американские чиновники. Предположительно, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность разговора чиновников.

На трубке в руке Мицотакиса надпись «Предупреждение. Собственность правительства США. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки» и номер.

Фото: mykonosticke