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Появились фото секретного телефона, по которому премьер Греции говорил с Трампом

29.08.2020

Греческие издания опубликовали новость о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и разместили фото разговора.

Журналисты заметили, что премьер говорил не по обычному телефону, а по специальному аппарату. 

Журналисты заметили, что премьер говорил по особому телефонному аппарату, который ему специально выдали американские чиновники. Предположительно, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность разговора чиновников. 

На трубке в руке Мицотакиса надпись «Предупреждение. Собственность правительства США. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки» и номер. 

Фото: mykonosticke

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